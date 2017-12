Impossible d'aller à Rome ? Les célébrations de Noël sont aussi sur La Deux

La messe de Noël est transmise en Eurovision depuis l'une des plus belles églises baroque de la Suisse italienne, dans un paysage naturel et charmant. La paroisse de Gentilino-Montagnette se trouve dans la banlieue nord de Lugano. Pendant la période de Noël, l'église Sant’Abbondio héberge une crèche originale, qui grandit au fil des ans, composée de représentations en miniature du complexe monumental de Sant'Abbondio. La célébration sera présidée par Don Italo Molinaro, du Centre catholique de Lugano. Pour célébrer la naissance du Christ, une chorale de quarante jeunes chanteurs sera réunie et entonnera le message de Noël.