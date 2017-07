Fergie et les Black Eyed Peas, c'est fini !

Le Poseidon est un immense paquebot qui entame un voyage vers New York à la veille du Nouvel An. A son bord, parmi les milliers de passagers, se trouvent Dylan Johns, et Robert Ramsey, ancien pompier, ancien maire de New York, et qui a bien du mal à gérer sa fille Jennifer et le petit ami de celle-ci. Passé minuit, alors que la fête bat son plein, un architecte décide de se suicider. Il découvre avec horreur qu'une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut va frapper le navire. Malgré un changement de cap, le Poseidon chavire.