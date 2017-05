3 coproductions de la RTBF au Festival de Cannes

On démarre avec un film en compétition officielle, Rodin de Jacques Doillon avec Vincent Lindon qui offre une performance intense du célèbre sculpteur français. Le film s’attarde sur la relation de l’artiste avec Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité. Après le triomphe de Camille Claudel en 1988, c’est un autre habitué des récompenses, Jacques Doillon, qui évoque l’un des plus influents artistes du XIXe siècle, en revenant sur une période circonscrite où son rapport à l’art et aux femmes est évoqué à travers sa relation avec sa muse jouée par Izïa Higelin.