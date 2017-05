10 jours de folie au Festival de Cannes !

Ecrit et réalisé par Henri de Gerlache et raconté par Stéphane De Groodt, ce film est un road movie joyeux à la découverte du cinéma belge présent à Cannes depuis 70 ans. Les cinéastes d’hier dialoguent avec ceux d’aujourd’hui pour dresser le portrait d’un cinéma hétéroclite et libre. Le film nous emmène en voyage à bord d’un camping-car aménagé en maison ambulante de souvenirs de Cannes. Il traverse les époques du cinéma belge en s’arrêtant chez des personnalités qui ont participé à l’histoire du festival tout au long de la route avant d’arriver sur la Croisette. Une belge histoire du plus grand festival au monde.

A voir le 24 mai sur La Une dès 22h00. Ce documentaire sera ensuite suivi de Bouli Lanners, On The Road Again, un portrait intime de Bouli Lanners par un autre cinéaste, Benoît Mariage.