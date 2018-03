191660 résultats

Journal télévisé 13h Le premier JT de la journée est présenté par Nathalie Maleux et régulièrement par Véronique Barbier et Julie Morelle. Il s'ouvre sur l’actualité et informe de tous les faits : les faits de société, les faits politiques, économiques, culturels et sportifs et autres.

Journal télévisé 19h30 Le JT de 19h30 informe de l’actualité du jour avec des séquences simples et pertinentes. Il éclaire d’un coup de projecteur les grands dossiers du moment et veille à couvrir les informations qui touchent ou font réagir les citoyens. Du lundi au jeudi, le JT est présenté par François de Brigode et, en son absence, par Nathalie Maleux et Laurent matnieu. Du vendredi au dimanche, c’est Hadja Lahbib qui assure la présentation avec Julie Morelle comme remplaçante.

Météo Les prévisions météorologiques sont présentées en alternance par ”notre équipe” : Caroline Dossogne, Cécile Djunga et Marie-Pierre Mouligneau.

Questions à la Une Le magazine Questions à la Une mène l’enquête au sein de la société belge. Tous les thèmes sont permis à condition de répondre à la question que le magazine met en une ! Le mot d’ordre de l’émission est simple : mener l’enquête dans un esprit " poil à gratter ", sur un ton à la fois pertinent et impertinent et " avec le pied dans la porte " s’il le faut ! Ce magazine d’investigations est présenté par Franck Istasse. Au côté des enquêtes, la rédaction vous propose...

Week-end Sportif Le Week-End sportif vous permet de voir ou de revoir les plus belles images de sport et tous les résultats.

Les Niouzz Tous les jours de la semaine, David, Cécile et Marie te donnent rendez-vous pour faire le tour de l’info en 6 minutes

JT en langue des signes Le JT de 19h30 en langue des signes est proposé en fin de soirée sur La Une. Il est aussi accessible en direct sur La Trois.

Jardins et Loisirs Le magazine du jardinage, présenté par Luc Noël, renforce cette année son côté pratico-pratique au potager et propose trois nouvelles séquences mensuelles : l’art floral, le city-jardinage et la phytothérapie.

Une brique dans le ventre En plus des maisons, appartements et lofts de tous styles et de tous budgets que Cédric Wautier et Virginie Jacobs visitent pour nous, le magazine de l’habitat donne des conseils juridiques, pratiques, techniques, énergétiques et esthétiques. Une brique dans le ventre, c’est aussi des séquences ”Conseils en énergie”.

C'est vous qui le dites - audio Le rendez-vous radiophonique interactif et piquant de VivaCité est diffusé chaque matin sur La Une. Au menu : humour, réactivité, débat et mauvaise foi autour d’un sujet d’actualité, animé par Cyril.

Le Jardin Extraordinaire Chaque semaine, on retrouve Tanguy Dumortier sur le terrain. Il nous fait découvrir à la fois ce qui se fait de mieux en matière de documentaires animaliers et d’autre part des reportages réalisés par l’équipe du Jardin Extraordinaire à la découverte de lieux insolites aux quatre coins du monde ou proches de nous.

Sans chichis Sans chichis, c’est chaque jour, 30 minutes de détente pour parler aux femmes (et aux hommes!) des sujets qui les touchent, les amusent ou les passionnent. Famille, société, sexualité, déco, mode,bricolage, relations de couple, animaux de compagnie, sorties et bons plans pour le week-end… et pourquoi pas aussi : jardinage, maquillage, sports, techniques de bien-être, références et critiques de bouquins, trucs et astuces…. Et la cuisine bien sûr !

Plus Belle la vie Dans le quartier du Mistral à Marseille, la vie des habitants est faite de rencontres, bonheurs quotidiens, mais aussi de drames et d'enquêtes. "Plus Belle La Vie" c'est votre série quotidienne sur La Deux.

Tout ça (ne nous rendra pas le Congo) Attention : l’impertinence fait son retour en force à la RTBF ! Le magazine poil à gratter “Tout ça ne nous rendra pas le Congo” revisite les 7 péchés capitaux. Tout ça ne nous rendra pas le Congo : expression ironique typiquement belge pour se lamenter sur l’absurdité de notre petit pays. Sauf qu’ici, on ne se lamente pas : on montre, on parle, on dérange, on chatouille, on titille, on secoue …

Reflets Sud Reflets Sud se veut le miroir de tout ce qui valorise le Sud si souvent présenté à travers des images de désolation et de catastrophes. Reflets Sud montre un Sud qui travaille, aux richesses humaines et culturelles insoupçonnables et qui apporte sa contribution modeste mais importante à un monde guetté par la déshumanisation. L’émission nous aide à mieux comprendre ses populations et leurs cultures. Une coproduction RTBF/CIRTEF.

Auto Mobile Chaque semaine, Auto Mobile se fait l’écho du marché de l’ « industrie » avec des analyses, des essais, des comparatifs et de l’actualité sportive moteur (rallye & circuit). Tout au long de la saison, Auto Mobile se fait aussi le relais des grandes compétitions : Formule 1, WRC, WTCC, IRC, LMES ...

C'est du Belge C’est dans son salon que Gerald Watelet vous fixe désormais rendez-vous tous les vendredis soir pour un nouveau" C’est du Belge". Dans une version plus décontractée et plus cosy, mais toujours avec le même souci de mettre en lumière l’excellence " made in Belgium ". Gerald vous proposera des sujets sur l’actualité royale. Il vous fera également partager ses coups de coeur pour ces femmes et ces hommes dont le talent fait briller notre royaume. " C’est du Belge " poussera les...

Hep Taxi Le portrait en mouvement. Envie d’une balade en taxi ? Soif de découvertes, de rencontres intimes avec le monde des arts et du spectacle ? Hep Taxi ! vous propose un parcours, à quatre roues dans la Belgique culturelle. Au volant, Jérôme Colin, taximan décalé, embarque dans son taxi des invités de marque, des artistes, des stars,...