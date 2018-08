Viva for Life : deux nouveaux animateurs pour l'édition 2018 !

Viva For Life : deux nouveaux présentateurs pour la nouvelle édition ! - © Tous droits réservés

Animateur de la grande Boum OUFtivi ou encore DJ dans le cube Place de la Digue à Charleroi, le visage de Walid n'est pas non plus inconnu du paysage Viva for Life.

Pour cette 6e édition, il rejoint Anne-Laure Macq à la présentation TV de l'émission.

En piste depuis 4 ans déjà, elle partagera avec Walid son attachement à l'opération.

Ce duo inédit fera vivre les 8 émissions TV programmées sur La Une : 6 en access prime time à 18h30 et deux émissions en prime à 20h15 (pour le lancement et la clôture de l'opération).