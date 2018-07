Thibaut Roland vous accompagne tout l’été sur la RTBF !

Alors que Benjamin Maréchal sera aux commandes des Pigeons dès la saison prochaine, Thibaut, lui, compte prendre son envol pour sa deuxième année au sein de l’équipe…

"L’idée est de retourner sur le terrain et de traiter l’actu conso autrement, avec de la valeur ajoutée et décalée, confie-t-il dans Télépro. L’objectif, pour moi, est de quitter le studio et d’aller mettre son nez ailleurs… Sortir de sa zone de confort et aller voir ce qui se passe dehors, ce n’est pas plus mal."

Mais en attendant, ne manquez pas votre prochain rendez-vous avec l’animateur ce jeudi 5 juillet à 20h15 sur La Deux dans "L’humour à la plage" avec Muriel Robin.

Et ce dimanche, Claude François sera à l’honneur du premier numéro de "Pour rire et chanter" avec le documentaire "Claude François la revanche du mal-aimé", le 8 juillet à 20h sur La Deux.