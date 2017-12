Olivier de Benoist réagit à l'éviction de Tex des "Z'amours"

En cause, une mauvaise blague sur les violences conjugales lors de son passage dans l’émission " C’est que de la télé ". La voici : " Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !"

Si personne ne semble cautionner cet humour de mauvais goût, les voix s’élèvent pour dénoncer la disproportion de la décision de France 2. A l’image de l’humoriste Olivier de Benoist, invité du 8-9...