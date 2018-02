Succession de Johnny Hallyday : pourquoi a-t-il déshérité David et Laura ? - LUDOVIC MARIN - AFP

L’ouverture du testament de Johnny Hallyday a dévoilé que l’ensemble du patrimoine et les droits d’artiste du chanteur reviennent exclusivement à sa veuve, Laeticia, privant au passage Laura Smet et son demi-frère David Hallyday de tout héritage.

"Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday aux termes duquel l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l’effet de la loi californienne" indique un communiqué de Mes Emmanuel Ravanas, Pierre-Olivier Sur et Hervé Témime.

Depuis, la guerre fait rage entre les deux grands enfants de la star et Laeticia.

Alors que Laura Smet a décidé de saisir la justice française pour contester l’héritage, Laeticia a fait part de son "écœurement (face à) l'irruption médiatique autour de la succession de son époux" à l’AFP. De son côté, Laura a exprimé dans une lettre adressée à son père qu’elle "aurait préféré que cela reste en famille" mais qu’elle a "choisi de se battre".