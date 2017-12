Sara De Paduwa, émue aux larmes, face à son passé

Depuis dimanche dernier, la pétillante animatrice est enfermée de le cube de Viva for Life pour une noble cause, venir en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté.

Ce challenge radio est l'occasion de récolter un maximum de fonds mais aussi de lever le voile sur ce fléau qui touche pas moins de 80.000 enfants en Wallonie.

Les conséquences de cette pauvreté peuvent être terribles, allant jusqu'à déchirer des familles. Face au témoignage d'une famille d'accueil, Sara De Paduwa, très émue, craque.

Être placé en famille d'accueil, Sara l'a vécu avec sa sœur à l'âge de 2 ans et demi, l'époque la plus douloureuse de sa vie. Dans Paris Match, elle est revenue sur son enfance difficile : "Cette 'vie' a duré huit longues années. Ça ne s’est pas bien passé. Je pense que la famille, qui n’appartenait pas au réseau officiel, faisait ça uniquement pour l’argent et pas du tout dans un projet éducatif. Résultat : pas d’amour, que du mépris, des conditions de vie minables et sans hygiène, sans jeux ni attention. Des punitions à volonté pour des faits anodins".

Une situation dont elle a su se sortir "encore aujourd’hui, je ne comprends pas la volonté de cette famille de faire du mal. Un beau jour, j’ai arrêté d’essayer de comprendre et je me suis prise en main" explique-t-elle.

Aujourd'hui mère de deux enfants, Sara est un maman comblée et donne de sa personne pour aider les autres.

Jusqu'au 23 décembre, lors de la cérémonie de clôture de Viva for Life, chaque don compte !