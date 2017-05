Rencontre avec les mamans de la RTBF

Julie Morelle, qui vous informe du vendredi au dimanche dans les JT de La Une, ne voit pas ses filles de 7 et 8 ans pendant le week-end : "Elles sont déjà au lit quand je rentre. Alors je compense en vivant des moments particulièrement qualitatifs quand je suis avec elles".

Chez Julie, les mercredis après-midi sont sacrés : "Je me consacre à elles, à leurs activités. On peut faire des bricolages, des crêpes, inviter des copines… C’est un moment où j’essaie de leur faire plaisir. Ça permet de mieux vivre les moments où je ne suis pas là."

Le métier de journaliste implique de nombreuses concessions : " On s’implique beaucoup, on ne compte pas ses heures et les horaires sont irréguliers mais ce n’est pas propre au journalisme, sourit-elle. Tout travail demandant un investissement personnel est difficile à concilier avec la vie de famille. " Son secret pour gérer ? " Toujours avoir un coup d'avance, sur les courses, les tâches à la maison. Et puis j'essaie de responsabiliser mes filles afin qu'elles puissent être autonomes."

Une particularité subsiste quand même lorsqu’on a une maman présentatrice du JT : " Elles ont toujours grandi avec une maman qui passe à la TV ! Ça ne les impressionne pas. Par contre, ça les amuse beaucoup quand leurs copains parlent de moi dans la cours de récrée. En grandissant, elles en sont devenues fières. "