Programmation spéciale en hommage à Johnny Hallyday

La RTBF adapte sa programmation musicale avec nombreux titres de Johnny Hallyday tout au long de la journée du 6 décembre. Plusieurs séquences spéciales lui seront consacrées sur Vivacité, La Prem1ère, Pure et Classic 21.

Sur Vivacité

Emission spéciale Johnny Hallyday sur VivaCité 11-13h. Sébastien Nollevaux et Bruno Tummers proposent 2 heures d'émission spéciale ce mercredi matin : les plus grands tubes de Johnny depuis les années 60, et de nombreuses interviews du rockeur français issues des archives de la RTBF! La parole est aussi donnée aux auditeurs, très nombreux à se manifester, qui peuvent se confier durant l'émission.

VivaMusique spécial de 19h à 23h: Les auditeurs feront la programmation 100% Johnny

Sur la Prem1ère

Chaque émission de ce jour débute par un titre Johnny Hallyday.

Entrez sans frapper : focus sur Johnny au cinéma et les prénoms de femme dans les chansons de Johnny

Sur Classic 21

L’émission 60’ consacrera une heure à Johnny Hallyday.