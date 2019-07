Ophélie Fontana : ses 3 moments de télé inoubliables !

3. Défi de taille !

On termine avec une vidéo dans le cube de Viva For Life. Une sélection qui s’est avérée difficile puisque chaque année réserve son lot de pépites grâce aux défis complètement barrés qui rythment la vie des animateurs. Mais quand Ophélie et Sara jouent au "mâche-mot" à l’aide d’une gouttière placée dans la bouche, les images sont incontournables ! Fou rire garanti…