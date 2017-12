Ophélie Fontana : pourquoi a-t-elle choisi de retourner dans le cube Viva For Life ?

N’est-ce pas difficile à vivre ?

On ne peut pas utiliser le mot 'difficile' par rapport au quotidien que vivent les gens qu’on essaie d’aider. Nous ce n’est que 6 jours dans l’année. On manque de sommeil mais on sait qu’on le rattrapera plus tard. On ne mange pas à notre faim mais pour beaucoup de gens, c’est le cas tous les jours !

Et comment vivez-vous le fait d’être éloignée de vos proches ?

On peut les appeler et les voir à travers la vitre même si on aimerait les avoir à nos côtés à certains moments ! Mais on se soutient avec Sara et Cyril. Quand on ne va pas bien, on se parle le temps d’une musique ou quand on n'est pas sur antenne.

L’opération vous a rapprochés ?

Oui ! Il y a des liens très forts entre nous. On partage une expérience incroyable et on se voit toute l’année pour préparer l’opération !

Mais on crée aussi des contacts avec les associations, les gens qu’on a rencontrés, les familles…