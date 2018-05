Ophélie Fontana : "Le mariage du prince Harry et Meghan Markle sera plus retentissant que celui de William et Kate"

Comment expliquez-vous la fascination du public envers la famille royale britannique ?

C’est une monarchie qui a gardé un côté très traditionnel, le côté très princes et princesses qui fait encore rêver beaucoup de gens. C’est une monarchie fort différente de celles d’autres pays européens, elle a encore tellement de codes, mais à la fois avec un soupçon de modernité. Les gens, ça les fait encore rêver.

Quand on voit les commentaires sur internet, quand je vois le nombre de personnes qui disent ‘on est impatient de suivre ce mariage’, on se rend compte que les gens ont encore besoin, dans une actualité souvent morose et difficile, d’un peu de légèreté. Le conte de fées des princes et princesses ça fonctionne toujours, même en 2018 !

Est-ce que l’actualité autour de la famille royale britannique vous intéresse personnellement ?

Intéressée par l’actualité, non, je suis plutôt intéressée par l’aspect historique qu’il y a derrière. J’ai par exemple suivi la série "The Crown" sur Netflix parce que je trouve ça intéressant l’histoire de cette famille, plus que le côté strass et paillettes et le côté people. Alors oui, il fait partie intégrante de la chose mais moi c’est plutôt tout l’aspect historique, tout l’aspect évolution des mentalités et d’évolution de la monarchie qui m’intéresse à travers ce mariage.

J’aime bien savoir ce qui se passe, parce que je pense que connaître le côté coulisses, les petits potins, ça fait, mine de rien, partie de la culture générale mais je ne suis pas une fanatique de tous les potins royaux, pas du tout.