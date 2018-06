Nouvel envol des Pigeons

Diffusée depuis 2011, On n’est pas des Pigeons est devenue l’émission référence en matière d’information sur la consommation. 7 ans après avoir réussi son pari, Sébastien Nollevaux a choisi de s’envoler vers un nouveau défi en interne. Il devient producteur info. La RTBF charge Benjamin Maréchal de devenir, avec toute l’équipe, le nouveau défenseur des consommateurs. Autour d’un tout nouveau décor, la 8ème saison des Pigeons s’annonce toujours plus corrosive, plus mordante, tout aussi divertissante et plus que jamais, à vos côtés, réactive à l’actualité.Dès la rentrée ? vous retrouverez les Pigeons sur La Une, sur VivaCité et sur la page Facebook de l’émission avec :

Une rédaction d’investigation journalistique chargée de ramener des scoops conso et des révélations qui servent les intérêts des consommateurs .

Une équipe plateau encore plus réactive à l’ actualité du jour , avec des chroniqueurs qui iront plus que jamais à la rencontre des consommateurs sur le terrain.

Un nouveau décor

Un nouveau présentateur en la personne de Benjamin Maréchal . Ce dernier connaît bien l’équipe de " On n’est pas des pigeons " puisqu’il en a fait partie pendant plusieurs années durant lesquelles il a notamment inauguré le " 3 minutes pour convaincre " et assuré la revue de presse conso. Très réactif par rapport à l’actualité et sans langue de bois, Benjamin a été choisi pour travailler de concert avec l’équipe des journalistes de terrain, éditeurs et chroniqueurs pigeons. Ensemble, ils veilleront de près à l’ intérêt des consommateurs .

Des Pigeons qui quitteront régulièrement leur studio pour des émissions en direct au cœur de la Wallonie et de Bruxelles.

L’esprit pigeon ne change pas … Il vole toujours plus loin, toujours plus fort pour servir les consommateurs en quête de transparence et d’objectivité et ce, avec la même rigueur journalistique.

C’est donc avec des pigeons au plumage ragaillardi contre les escroqueries de tous poils, que vous avez rendez-vous à la rentrée.

Le nouveau contenu sera à découvrir dès le lundi 27 août en radio sur VivaCité et dès le lundi 3 septembre sur La Une. En attendant, Sébastien Nollevaux et Benjamin Maréchal ont tenu à vous adresser un message :