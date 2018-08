Les animateurs RTBF s'affrontent au golf pour la bonne cause !

Nos animateurs RTBF s'affrontent au golf pour la bonne cause ! - Picasa

L'objectif du tournoi est de récolter des fonds pour CAP48 et sensibiliser les participants à la question du handicap !

Grâce à la participation des Belgian Red Heroes, l’équipe nationale belge de handigolf. Cédric Lescut, Florian Scopelitis, Tarik Charbi,… tous ces handigolfeurs professionnels ont surmonté leur handicap grâce au golf.

De véritables témoignages d’espoir ! Lors de GOLF48, ils participeront au tournoi et animeront les ateliers d’initiation au golf. Sans oublier la démonstration de leur talent qui est toujours à couper le souffle ! Une belle mise en pratique du slogan de CAP48 : " Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Ensemble, même si on est différents".