Nicole Kidman surprend des touristes avant la cérémonie des Oscars

En route vers la 90e cérémonie des Oscars qui a eu lieu à Los Angeles dimanche dernier, la star de "Big Little Lies" a croisé un bus de touristes sur son chemin.

Jusque-là, quoi de plus banal à Hollywood, sauf que l'actrice de 50 ans a décidé de les surprendre !

Juste avant de se faire coiffer et maquiller pour la cérémonie réputée pour ses looks plus glamour les uns que les autres, l'actrice leur a offert un moment dont ils se souviendront longtemps. Le plus naturellement au monde, elle a pris le temps de les saluer et de papoter quelques secondes avec eux, le sourire aux lèvres.

Un geste tout simple qui a ravi les touristes qui n'en reviennent pas de leur chance, "c'est un rêve devenu réalité" peut-on entendre dans la foule.

Quelques heures plus tard, dans sa magnifique robe bleue Armani Privé, l'actrice remettait l'Oscar du Meilleur scénario original à Jordan Peele pour le film "Get Out".