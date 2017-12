Nagui s'oppose à la diffusion des chansons de Bertrand Cantat

Animateur sur France Inter, la radio publique a fait le choix de diffuser les nouveaux titres de Cantat : "il n’y a pas de position de principe. On diffuse les chansons quand on y adhère artistiquement" se défendait-elle. Mais Nagui refuse de faire de même dans sa propre émission, La Bande Originale.

"Non, je ne passerai pas les chansons de Bertrand Cantat sur France Inter, je n'ai pas envie de faire de la promotion pour l'œuvre et le produit de ce monsieur" a annoncé le présentateur de Tout le monde veut prendre sa place.

"Je suis pourtant un grand fan de Noir Désir, que j'ai reçu à Taratata, et je passe leurs chansons dans N'oubliez pas les paroles sur France 2, car elles font partie de notre culture musicale. Mais être artiste ne pardonne pas tout. Et mon engagement contre les violences faites aux femmes et aux enfants est très clair" explique-t-il au Parisien.

Une prise de position qu’il partage avec Michel Drucker, proche de la famille de la victime, qui avait refusé d’accueillir Cantat dans son célèbre fauteuil rouge en 2013.