Maureen et Gérald révèlent leur amour pour leurs chiens

Convaincu par le concept de " Mon chien ce héros, destins croisés ", Gérald estime qu'il s'agit d'un véritable chance pour le chien comme pour la personne à qui il va venir en aide: "Il y a énormément d'animaux abandonnés et de gens abandonnés par la vie; un chien peut sauver quelqu'un au quotidien car c’est un compagnon formidable."

Un point de vue que Maureen partage amplement: " Les refuges sont plein de chiens qui n'attendent qu'à être aimé (...) Ils ne se sentent jamais autant valorisés que quand ils sont dans l'action. Je trouve que c'est un super-concept aussi avec l'aspect émotionnel, parce que le handicap cloisonne".

"Mon chien, ce héros", une émission en deux parties à découvrir le 24 septembre et le 1er octobre sur La Une à 20h50.