Les visages de la RTBF sur leur 31 sur le tapis bleu des Magritte !

Cette année encore, l'élégance était au rendez-vous sur le célèbre tapis bleu des Magritte. Une cérémonie qui récompense le meilleur du cinéma belge aux invités toujours aussi prestigieux. Du beau monde se bousculait à l'entrée du Square de Bruxelles samedi dernier !

Alex Vizorek, maître de cérémonie, François Damiens, Mustii, Victor Polster, Guillaume Senez, Lucie Debay... mais aussi tout un tas de personnalités bien connues des ondes de la RTBF.

François de Brigode ; la pétillante madame cinéma, Cathy Immelen accompagnée du comédien Thomas Ancora ; le couple glamour Élodie de Sélys et Benjamin Deceuninck ; Ophélie Fontana et Vincent Langendries ; Kody, mais encore Corine Masiero plus connue sous le nom de "Capitaine Marleau" ; Yoann Blanc et Sophie Breyer de "La trêve" et Clément Manuel de "Ennemi Public" dont la saison 1 fait son retour sur La Deux dès le 19 février.

