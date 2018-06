Les visages de la RTBF réunis autour d’un nouveau projet !

Un challenge, c’est bien de ça dont il est question pour l’équipe qui a fait appel à Lyes, un coach sportif, pour se remettre à niveau.

"L’avantage d’avoir un coach pour ce genre de préparation, c’est qu’on évite les blessures, explique François. Et surtout on va beaucoup plus vite parce que courir en ligne droite matin, midi et soir, on ne peut pas vite progresser. Ici, on travaille des muscles spécifiques, on fait du renforcement musculaire"… "du renforcement moral, aussi" lance Joëlle, hilare.

Si l’animatrice avoue se surpasser grâce aux conseils de Lyes, Cédric et Gilles "se découvrent des muscles". Moins sportif des quatre, le présentateur d’"Une brique dans le ventre" est sans conteste le plus motivé ! "C’est la personne qui court le mieux" confirme le coach qui croit en son équipe.

"J’ai confiance en vous et je suis sûr que vous allez y arriver grâce à votre motivation, votre énergie et à votre engagement" les encourage-t-il.

"Pour nous quatre, ça serait une fierté d’arriver au bout, à titre individuel mais surtout en tant qu’équipe" conclut Joëlle.

Si vous aussi vous souhaitez dépasser vos limites pour une belle cause, les inscriptions restent ouvertes jusqu’au jour de la course.