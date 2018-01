Les visages de la RTBF ont une place privilégiée dans le cœur des Belges !

Pour la deuxième année consécutive, Sara De Paduwa est la présentatrice de divertissement préférée du public.

Le journal Le Soir a receuilli sa réaction, alors qu’elle se trouvait toujours dans le cube Viva for Life: " C’est la plus belle des récompenses. Le public me soutient et aime ce que je fais. Cela veut dire qu’il aime qui je suis car je reste la même à la télévision, en radio et dans la vie. Bon, peut-être avec un peu moins d’énergie dans la vie ", lâche-t-elle dans un grand éclat de rire.