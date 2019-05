Les visages de la RTBF célèbrent la fête des mères en photos

Alice On the Roof - © Tous droits réservés

Les mamans étaient à l’honneur sur les réseaux sociaux, ce dimanche 12 mai. En ce jour de fête des mères, artistes belges et personnalités du petit écran en ont profité pour adresser de beaux messages d’amour à celle qui compte le plus à leurs yeux.

C’est le cas de Typh Barrow, qui a partagé une adorable photo en noir et blanc d’elle enfant, tout simplement légendée « Maman ». Ou encore de Fanny Jandrain, qui se confiait sur son rôle de mère il y a quelques jours. « Pour la fête des mères, on va au resto avec ma maman, mes sœurs et mes filles. On va profiter. On est une famille de femmes et on en est fières. » nous disait-elle.

Moment de complicité sur le compte Instagram d’Alice on the Roof qui a partagé tout une série de photos de « celle qui [lui] apprend tous les jours comment tirer le meilleur de la vie. » Il en allait de même pour Ophélie Fontana et Gérald Watelet qui nous ont également régalés de leurs beaux clichés.

Enfin, la fête des mères se passait aussi en story où les mamans de la RTBF comme Sara De Paduwa ou encore Elodie De Sélys ont partagé les cadeaux et autres petites attentions qui ont égayé leur journée…

Retrouvez tous ces instants dans notre galerie photos ci-dessous.