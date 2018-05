Laetitia Milot maman : la première photo de sa fille dévoilée

"Sans le moindre doute le plus beau jour de notre vie. Toujours garder espoir, merci la vie pour ce trésor."

Accompagnés d'une vidéo touchante postée sur Facebook, ce sont ces quelques mots que l'actrice de "Plus belle la vie" a choisis pour annoncer la naissance de son enfant ce mercredi 16 mai.

Et ce n’est pas un hasard si elle a opté pour les réseaux sociaux pour partager la bonne nouvelle et dévoiler un premier cliché de sa fille. De l’annonce de sa grossesse à la révélation du sexe du bébé en passant par la décoration de la chambre et l’achat du berceau, les followers de l’actrice ont été les témoins privilégiés de chaque étape importante de sa grossesse miracle.

Des fans qu’elle ne cesse jamais de remercier pour leur soutien depuis toutes ces années. Atteinte d’endométriose, la comédienne a en effet connu son lot d’épreuves pour en arriver là aujourd’hui, être enfin maman.

"Gardons l’espoir" écrit-elle dans la vidéo qui montre l’évolution de son ventre ces neuf derniers mois, "si cela a été possible pour nous, cela l’est peut-être pour vous aussi".

Et le prénom ?

Il n’a pas encore été dévoilé, mais on sait déjà qu’il commence par la lettre L. De quoi mener sa petite enquête... Selon le livre L'Officiel des prénoms, c'est Louise qui figure en tête des prénoms les plus en vogue en 2018. Est-ce celui choisi par Laetitia et Badri ? On le découvrira bien assez tôt !