L’interview fête des mères de Fanny Jandrain : « Je suis une maman plutôt cool »

Justement, quel genre de maman est-elle ? « Je pense que je suis une maman plutôt cool, je suis une maman partage, une maman avec des limites, mais toujours dans le respect. » nous dit-elle avant de livrer une anecdote. « Par exemple, quand une de mes filles me dit 'on va faire une compétition de dessins, et tu nous dis lequel est le plus beau', je déteste ça. Je leur dis 'il n’y a pas de compétition, on est une famille. Nous, on va faire une exposition de dessins' ».

Ces anecdotes, ces moments privilégiés, on les retrouve aussi sur son compte Instagram, truffé de photos et vidéos de sa petite troupe… Mais toujours avec leur accord. « Mon aînée m’a dit 'maman, je ne veux plus que tu montres des vidéos où je chante', j’ai donc supprimé toutes les vidéos, je respecte ça. »