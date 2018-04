Kate Middleton à nouveau maman : quel sera le prénom du nouveau Royal Baby ?

Alors que les paris étaient lancés depuis des semaines sur le sexe, le prénom du futur nouveau Royal Baby, on y est : c’est un garçon de 3,8 kg qui voit le jour à la maternité du St Mary’s Hospital, bien que Kate aurait préféré un accouchement traditionnel at home.

Depuis tôt ce matin devant les portes de l’hôpital, nombreux étaient les médias et les fans qui attendaient patiemment la venue du petit frère de George et Charlotte. Quid du prénom ? Les pronostics vont bon train mais encore aucune information révélée à ce sujet. Heureusement, la tradition britannique viendra bientôt résoudre ce mystère : le prénom et l’heure de naissance du nouvel héritier de la Queen Elizabeth seront annoncés sur un chevalet placé devant Buckingham Palace.