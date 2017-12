Johnny Hallyday, l'éternel amoureux : les histoires d'amour qui ont marqué sa vie

Fortement médiatisé, Johnny et Sylvie, c’est le couple phare dans les années 60. Si leur relation oscille entre séparations et réconciliations, Sylvie est une source d’inspiration pour le rockeur. Ensemble, ils enregistrent plusieurs chansons et Johnny compose pour elle "Dans tes bras".

Ils se disent oui en 1965 et un an plus tard David vient au monde. Aujourd’hui, la chanteuse est, comme beaucoup de célébrités, bouleversée par sa disparition : "comme toute la France, mon cœur est brisé. J’ai perdu l’amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer" a-t-elle confié.