François Damiens devient le parrain de Viva for Life 2018 !

Reconnu depuis le début des années 2000 avec son personnage de François l’Embrouille, le Belge a réussi haut la main le nouveau pari qu’il s’était lancé avec la réalisation de "Mon Ket". Une nouvelle casquette qui vient s’ajouter à une carrière d’humoriste et d’acteur déjà bien remplie… Ce qui ne l’empêche pas de trouver du temps pour se consacrer aux causes qui lui tiennent à cœur !

François Damiens, sera aux côtés de Sara, Ophélie et Adrien pour accompagner leur entrée dans le studio de verre le 17 décembre à Nivelles. C’est à lui que sera confiée la mission de verrouiller la porte du studio, qui restera fermée durant 6 jours et 6 nuits.

En plus de son engagement en tant que parrain de l’opération, le comédien belge offre à Viva for Life la légendaire voiture du film "Mon Ket". La Citroën BX, millésime 1990, sera mise aux enchères lors de l’émission spéciale LES ENCHÈRES DE VIVA FOR LIFE sur VivaCité le 16 décembre entre 10h et 13h.

Rendez-vous du 17 au 23 décembre à Nivelle et sur les antennes de la RTBF pour la 6e édition de Viva for Life.