Fanny Jandrain se confie sur son arrivée à la RTBF

Et justement, qu’est ce qui vous a séduit dans ce projet d’émission de La Deux ?

Les nouveaux challenges ! A partir du moment où on me propose un défi, j’ai envie de sauter dessus. Des opportunités comme celle-ci on en voit pas 10 dans une carrière… on en voit même pas 3-4, rit-elle ! C’est une opportunité unique !

En plus, une quotidienne avec Maximilien, de la cuisine, un coté féminin grâce aux nombreuses chroniqueuses qui nous entoureront… Je pense que c’est l’occasion d’être au plus près des téléspectateurs et cela, c’est un désir qui me colle à la peau !