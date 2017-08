Fanny Jandrain et Maximilien, le nouveau duo inattendu de la RTBF !

Dans cette quotidienne, Maximien cuisinera entouré de bloggeuses et de chroniqueuses féminines aux âges et aux styles différents afin d’aborder les domaines les plus larges.

" Il fallait bien toutes ces femmes pour un seul mec ! ", s’amuse Fanny avant que Maximilien ne précise : " Ça m’amuse beaucoup. Ça fait partie du concept. Mais il y aura aussi des invités masculins ".

Car " Max et Vénus ", ce n’est pas QUE une émission de cuisine, on va y " papoter ", apprendre plein de choses. Les tendances food, ce que mangent les people ou les hommes de pouvoir, comment les japonais déjeunent, découvrir des livres gourmands ou tester comment on peut éplucher des patates à la chaîne, la cuisine se veut sans limite comme l’explique Maximilien : " On ne va pas apprendre aux gens à cuire un steak ! Sur base du fil conducteur qu’est la cuisine, on va discuter et faire rentrer les gens dans l’émission, avec nous ! "