Élodie De Sélys : "Je rêve de présenter une émission sur les enfants"

Avez-vous déjà eu envie de présenter une émission de divertissement comme "The Voice", ou faire partie d’une bande de chroniqueurs comme dans "Le Grand Cactus" ?

"Oui, pourquoi pas. Je présente "La télé de A à Z" qui est beaucoup plus dans le divertissement donc jusqu’ici j’ai équilibré. Je n’ai pas de barrières, le problème c’est que tout prend du temps, surtout les émissions d’histoire parce que je dois étudier comme à l’école. Ça ne laisse pas toujours forcément la place à faire d’autres choses…"

Et pourquoi pas présenter une émission en duo avec Benjamin Deceunick (son mari depuis 2015) ?

"On y a déjà pensé. C’est toujours un risque évidemment, on pourrait se disputer. Mais oui ça serait chouette étant donné qu'on vient de deux horizons différents. On y pense de temps en temps mais sans travailler dessus… Ce monsieur a des horaires de soirée et de week-end, donc ce n’est pas toujours simple. En plus, on a beaucoup d’enfants !"