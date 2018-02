Découvrez les plus belles photos de stars pour la Saint-Valentin !

On pense à Blake Lively, la star de "Gossip Girl", tout de rouge vêtue, sac et chaussures assortis pour la fêter la Saint Valentin comme il se doit. Son mari, Ryan Reynolds, a surenchéri avec une photo d’un gâteau en forme de cœur… Ces deux la font vraiment la paire.

Plus sobrement, la pétillante Reese Witherspoon a profité de ce jour pour rappeler tout son amour à son mari depuis 8 ans, Jim Toth, un agent artistique.

Dans la même veine, Ingrid Chauvin, que l’on retrouve chaque jour dans "Demain nous appartient" sur La Deux, nous a offerts un beau cliché d’elle et de son époux Thierry Peythieu.

Toujours dans la série des photos en amoureux, on compte Catherine Zeta Jones et son mari Michael Douglas, Jessica Alba et Cash Waren, Leven Rambin, la star de "Gone" avec le chanteur Tilky Jones (et un baiser très langoureux en prime!) ou encore Michelle et Barak Obama, cette dernière lui a même concocté une playlist pour l'occasion, Jean-Marie Bigard et Lola Marois… Le tout accompagné de mots tendres.