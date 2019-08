David Jeanmotte vous dévoile ses vacances différentes !

Cet été, David Jeanmotte reste chez lui et compte bien en profiter un maximum, toujours avec le sourire et la positive attitude qu’on lui connaît. L’occasion de faire tout ce qu’il n’a pas le temps de faire le reste de l’année.

"Cette année, j’ai fait un test. Je me suis dit 'David si tu pars en vacances c’est pour faire quoi ? C’est pour te reposer', et ça je peux le faire chez moi. J’en ai profité pour faire des aménagements dans mon appartement, mon petit nid. Comme je suis toujours en activité, je ne le voyais plus que la nuit. "

Ce n’est pas tout, le relooker s’est aussi occupé de son corps, sa résolution de l’été. "J’ai déjà perdu 12 kg parce que justement je ne suis pas dans l’épuisement et dans la fatigue !" se félicite-t-il.

Partager des moments en famille, entre amis, jardiner, assister à des festivals… font partie du programme. Finalement, ces vacances repos sont bien remplies ! "Je n’ai pas eu le temps de faire les soldes ! (rires)"