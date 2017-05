Cannes : retour sur les couples les plus glamour de la Croisette

Du 17 au 28 mai, la Croisette s'ébroue comme chaque année. Et une fois de plus, les chaînes de la RTBF vont vous permettre de vivre l'événement comme si vous étiez avec une programmation spéciale Cannes !

Mais Cannes, au-delà du cinéma, ce sont aussi ces stars venues du monde entier pour monter les célèbres marches du Palais des Festivals. Chaque année, les regards se tournent vers les couples les plus glamour de la planète. Brad Pitt et Jennifer Aniston, George et Amal Clooney, Blake Lively et Ryan Reynolds ou encore Brad Pitt et Angelina Jolie qui, d'ailleurs, pourraient se remettre ensemble !

Petite rétrospective en images...