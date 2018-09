Adrien Devyver se confie sur ses 10 ans à la RTBF : "Mon plus gros défi arrive maintenant"

Après quatre années de présentation TV pour l'association, Adrien Devyver s'apprête à relever son plus gros défi en décembre prochain : 6 jours et 6 nuits dans le cube de Viva for Life.

Papa depuis peu, il devra laisser son petit bout le temps de quelques jours ... pour la bonne cause : celle des enfants vivant sous le seuil de pauvreté.

Y a-t-il un lien entre cet heureux événement et ce nouveau défi ?

"Non, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je comptais faire ces deux projets dans ma vie, ils allaient se croiser à un moment ou à un autre.

Par contre, l'ascenseur émotionnel risque d'être plus impactant. Je serai probablement beaucoup plus touché par ce qu'on va me dire, mais c'est bien, je serai plus imprégné".

Entre Viva for Life et Adrien, c'est une grande histoire d'amour. Que ne ferait-il pas pour l'association ? Il y a trois ans, il a été jusqu'à troquer son polo pour un tricot, a même porté la moustache et gominé ses cheveux pour jouer dans la pièce de théâtre "Boossemans et Coppenolle", au profit de Viva for Life. Tout challenge est bon à prendre, la preuve en image ...