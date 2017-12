Adrien Devyver partage un beau délire en famille !

"J’ai découvert cette chanson dans une de nos émissions du 20:02 ! Depuis, je l’adore et mes neveux aussi ! Alors quand ils viennent avec moi, on met la musique et on chante."

Les trajets dans la voiture du présentateur ont l'air TRES bonne ambiance. Il précise d'ailleurs qu'il adore les Karaokés, "avec une préférence pour Bruel et Bachelet" ! On attend avec impatience sa prochaine interprétation de " Quand on a que l’amour "... Pas sûr que ses neveux seront aussi enthousiastes !