Adrien Devyver participe à une campagne choc pour soutenir le Télévie

"Quand j’avais 11 ans, on m’a diagnostiqué un ostéosarcome, c’est un cancer des os" commence l’animateur du Grand Cactus et du 20:02 dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. "Depuis lors, j’ai dû faire de la chimiothérapie et on m’a retiré 21 cm de mon fémur."

"Vous vous demandez pourquoi je n’ai jamais parlé de ce cancer… C’est normal, cette histoire ce n’est pas la mienne !"

"En fait cette histoire, c’est la mienne" enchaine Célestin, 12 ans, dans le cadre d'une action pour le Télévie. Le jeune garçon termine par une phrase qui interpelle : "Si Adrien n’avait pas parlé de moi, est-ce que vous m’auriez écouté ?"