Adrien Devyver : Détente et découverte, mots-clés pour des vacances réussies ! - © Tous droits réservés

Plutôt sac à dos ou sac de plage ?

Le combo est parfait. J’aime bien partir à la plage, et d’un autre côté, j’adore prendre mon sac à dos avec juste de la bouffe et des fringues.

Last minute ou " pensons pratique " ?

Je suis un peu le " joyeux organisateur " ! J’adore l’aventure mais, quand je suis en vacances, je n’ai pas envie que ça foire.

Une fois qu’on est sur place, je me laisse complètement aller mais il faut que la couverture soit assurée.

Plutôt voiture ou avion ?

Voiture, je ne suis pas très avion. Je n’aime pas trop les sensations, je déteste le sentiment de décollage, la pression, etc. D’ailleurs, je suis en train de faire des trucs pour être désensibilisé à cette peur.

Vacances en famille ou entre amis ?

Les deux ! Pour moi, la famille c’est un peu comme mes amis. On fait deux semaines avec les potes, une semaine en grande famille et une semaine avec ma femme et bientôt … mon enfant.

Un rêve de vacances encore jamais exaucé ?

Oui, sûrement ! Mon rêve absolu serait de faire un road trip de différents pays pendant un an. Explorer notamment la côte ouest des Etats-Unis. Faire un voyage sur la longueur, avec différents endroits où on se retrouve entre potes pour faire la fête, et continuer le trajet en famille.

Une destination à recommander ?

La Corse, d’office. Il faut y aller hors-saison, les couleurs sont magnifiques et il n’y a pas trop de monde.

Ton meilleur souvenir de vacances ?

Il y a 5-6 ans, on était parti avec des potes dans le Sud. Je m’étais endormi comme une masse en pleine après-midi et je me suis réveillé avec tous mes ongles vernis (rires).

Ton pire souvenir de vacances ?

Sur le trajet pour le Sud de la France avec des potes, on est tombé en panne. Ça faisait 500 bornes qu’on roulait en voyant plein de bagnoles en panne, il faisait chaud. Une demi-heure après, c’était notre tour.