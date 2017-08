Adieu Jeanne Moreau ! Hommage à une grande dame…

"Bouquet final" avec Jeanne Moreau, Jean-Pierre Marielle, Claude Rich et Jean-Luc Bideau - © Tous droits réservés

Cet après-midi à 15h40, La Une diffusera " Bouquet final" dans lequel joue l'actrice.

Ce soir, La Trois vous proposera de voir le film "Château en Suède" à 21h45. L'histoire d'une étrange famille dans un château isolé en plein coeur de l'hiver : Hugo, la quarantaine; Eléonore, sa femme; Agathe, sa soeur, vieille fille attachée aux traditions et Sébastien, le frère d'Eléonore. Frédéric, un jeune étudiant, est invité à passer quelques temps au château.

A 22h45, découvrez un Cinéscope de 1975 présenté par Sélim Sasson qui met à l'honneur la carrière de Jeanne Moreau.

Née à Paris en 1928, elle nous raconte son parcours mené à l'insu de ses parents, des cours de théâtre à la Comédie française et ensuite au Conservatoire. Elle parle de sa carrière théâtrale puis des années 50 qui lui ouvrent les portes du cinéma. D'un caractère exigeant et rigoureux, elle se prête à mettre son talent au service d’œuvres ambitieuses et de metteurs en scène audacieux.

On y découvre des extraits de quelques-uns de ses plus célèbres films : " Les amants" de Louis Malle - "Les liaisons dangereuses" de Roger Vadim -"Moderato cantabile" de Peter Brook- "Jules et Jim " de François Truffaut "Journal d'une femme de chambre" de Bunuel- "La mariée était en noir" de Truffaut ou encore "Les valseuses" de Bertrand Blier.