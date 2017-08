" Mon chien ce héros, destins croisés " : ces chiens qui vont révolutionner le quotidien !

Un véritable entrainement a été nécessaire pour que les chiens soient prêts à se rendre dans leur nouvelle famille mais c’est la sélection qui été primordiale.

Des tests assez précis ont été menés pour appréhender le niveau de peur des chiens, observer s’ils sont agressifs ou non et surtout voir s’ils aiment travailler et s’ils sont affectueux.