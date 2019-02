Maison ‘Do it yourself’ d’une artiste et de sa famille à Olne

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent du côté de Olne, en province de Liège, pour y découvrir une nouvelle construction familiale. D’extérieur, l’habitation affiche un look plutôt classique. Mais dès qu’on franchit la porte d’entrée, on découvre un univers chaleureux et contemporain avec une décoration soignée et harmonieuse. Visite…