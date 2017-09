L'année de naissance d'Elodie de Sélys est à l'honneur!

Année particulière que cette année 1979 puisque c'est l'année de naissance de notre animatrice, mais aussi parce qu'elle a fait le plein de grosses pointures à la télé.

Ils sont tous passés devant nos caméras cette année-là : Jean-Claude Van Damme fait déjà une démonstration de karaté, Johnny Hallyday est interviewé dans "Chansong", Joe Dassin est à Waterloo pour les internationaux de Belgique de golf, Serge Gainsbourg rate son playback, Queen est en concert à Forest National, Ella Fitzgerald est sur la grand place, nous offrant une belle brochette d'images "collector ".

En 1979, le Disco fait fureur, Coluche parle de l’humour des belges, c’est la première de Starmania, Les Bronzés reviennent au cinéma, sur des skis, cette fois, les enfants chantent dans notre école des fans rtbéenne "Fa c'est facile à chanter" et Monsieur Zygo sévit déjà.

Les tubes de l'année sont ceux de Supertramp, Laurent Voulzy, Francis Cabrel, Abba, Gloria Gaynor et Patrick Hernandez avec son indémodable "Born to be alive".

