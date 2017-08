Exclu ! Les nouveautés de la rentrée sur La Une

Après les succès de "La Trêve" et de "Ennemi public", la fiction belge revient en force avec deux nouvelles séries, " Unité 42 ", incarnée par Patrick Ridremont et Constance Gay et " e-Legal ".

Des séries puissantes qui s'attaquent à la cybercriminalité, l’une sous l’angle policier, l’autre sous l’angle judiciaire ! Mais derrière chaque cas de cybercriminalité, c’est avant tout une histoire humaine qui est racontée…

D'autres projets prometteurs

Les fans de l'agent Peeters se réjouiront également ! Les tournages de la saison 2 de "La Trêve" se poursuivent.

Deux autres séries vont bientôt entrer en production : " Champion " et " Ennemi Public " saison 2 ! Les séries belges ont encore de beaux jours devant elles...