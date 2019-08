Notre sélection de nouveautés à ne pas louper sur la Deux !

Le Prince de Bel Air

:

n

on ce n’est pas une blague, et oui, la série culte des années 90 avec Will (Smith), Carlton et toute la famille Banks débarque sur La Deux

dès ce lundi 2 septembre

! Près de trente ans après son succès, la revoici en intégralité, pour votre plus grand plaisir,

tous les après-midis de la semaine

à 18h35

.