Maximilien Dienst quitte son restaurant Les Pieds dans le Plat pour la Thaïlande

L’acolyte de Fanny décide de quitter Les Pieds dans le Plat, le restaurant étoilé qu'il gère avec Jean-Michel Dienst, son papa, depuis 7 ans.

La tête plongée dans ses nouveaux projets, Max nous confie ses nouvelles aventures.

Alors Max, tu quittes la Belgique pour la Thaïlande ?

"Eh oui, pour la Thaïlande. J’ai décidé de changer d’horizons, je pense que j’ai fait le tour après Top Chef, Les Pieds dans le Plat. Ça s’est fait très vite. J’avais envie de changer d’air", nous a-t-il confié.

Un désir qui ne date pas vraiment d’hier : "Pour être honnête, cela faisait déjà quelques années que je savais que je ne passerai pas ma vie en Belgique."

Pourquoi cette destination ?

"Le but était de partir, la Thaïlande était l’endroit idéal car je connais plus de gens là-bas, c’est plus par facilité.

Je n’aurai pas été à New York, pas facile de s’intégrer, je ne connais personne, je ne sais pas comment procéder pour les tâches administratives, le logement, etc. Puis c’est une bonne manière de se déraciner"

Friand des nouveaux projets, Max nous confie ne pas avoir peur de se lancer dans de nouveaux challenge.

Quid de ton émission "Max et Fanny", alors ?

"Je ferai un aller-retour pour les tournages en octobre, on n’est jamais qu’à 11h d’avion. Tout est près maintenant, le monde est petit (rires)". Max continuera donc de nous impressionner avec ses secrets et recettes raffinées, aux cotés de Fanny.

As-tu d’autres projets en tête sur place ?

"Oui j’ai effectivement d’autres projets, mais je préfère m’exprimer là-dessus quand ce sera concrétisé."

Tu un grand connaisseur de la cuisine thaï, alors ?

"Si je quitte quelque chose, ce n’est pas pour refaire la même chose. Moi je dis toujours qu’il vaut mieux s’embêter toute l’année et se mettre bien pendant deux mois de vacances, qu’être en vacances toute l’année et finir par s’embêter. Sinon, tu te rends vite compte que c’était mieux quand tu étais en vacances.

Dans les faits, je ne suis pas sûre d’aller dans la cuisine directement. Aller vers de nouveaux horizons sera déjà une étape, on verra un peu comment ça se passe là-bas.

Je n’ai pas envie de devoir choisir un nouveau job à distance, même si beaucoup de gens le font. Je préfère aller sur place, prendre mes marques, et voir ensuite ce que je peux faire."

Ne dit-on pas qu la Thaïlande est "le pays du sourire" ? Alors, Max y trouvera facilement sa place.

Bonne route en Thaïlande.

Max et Fanny, c’est tous les jours sur Auvio, Youtube, Facebook et Instagram.