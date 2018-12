Gremlins 3 : Une suite est annoncée !

Un des points positifs à soulever dans l'histoire est que les Gremlins seront toujours des marionnettes et non pas des images de synthèse, ce qui ne cassera pas le charme des "gentils" petits monstres que l'on connait si bien !

Chris Columbus souligne cependant les bienfaits des effets spéciaux au sein de ce genre de tournage : "On utilisera les effets spéciaux numériques a minima. Cela nous permettra d'enlever les fils et de rendre la vie plus simple aux marionnettistes. Sur le premier, c'était brutal. Chaque nuit était comme un marathon pour ces types. Rien pour la scène du bar, il y avait 18 ou 20 personnes derrière le comptoir. Personne n'avait la place de bouger. C'était l'enfer pour eux donc les effets spéciaux numériques vont un peu simplifier les choses"