Le 19 septembre 1981, Simon & Garfunkel se réunissaient pour un concert public gratuit sur la grande pelouse de Central Park à New York, le parc urbain le plus célèbre du monde. Les deux artistes s'étaient rarement produits depuis leur rupture en 1970, mais leur musique continuait de résonner dans leur ville natale. Cette performance inoubliable, qui a attiré plus d'un demi-million de personnes, là où les organisateurs en attendaient 300.000, présente tous les plus grands succès de Simon & Garfunkel ainsi qu'une sélection de titres de leurs catalogues solo, dans de nouveaux arrangements et accompagnés d'un band de 11 musiciens. Ce live comporte les tubes incontournables de ce duo des seventies tels Mrs Robinson, America, Me & Julio Down By The Schoolyard, Bridge Over Troubled Water, The Boxer, Old Friends, The Sound Of Silence et Late In The Evening. Ce concert mythique est sorti en 1982 en support double vinyle (l'apparition du CD se fera à la fin de cette même année). Réalisation : Michael Lindsay-Hogg Production : Above Average Production

