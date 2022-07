Séance VIP - Nos femmes

Éric Assous adapte ici sa pièce de théâtre Nos femmes, créée au théâtre de Paris le 24 septembre 2013. Max, Paul et Simon sont amis depuis toujours. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, ils se retrouvent chez Max pour une partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu'il s'est disputé avec Estelle, son épouse, et que dans un accès de colère, il l'a étranglée. Max et Paul sont saisis d'effroi. Surtout quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin qu'il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ?

Réalisateur : Berry Richard

Berry Richard Scénariste : Assous Eric

Assous Eric Acteur/Actrice : Auteuil Daniel, Berry Richard, Lhermitte Thierry, Lefevre Pauline, Perrier Mireille