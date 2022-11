Sauvez Willy

Willy est une orque mâle, capturée puis vendue à un centre aquatique pour y être dressée et exploitée. Jesse est un préadolescent abandonné par sa mère, rebelle à l'autorité et fugueur. Arrêté pour vandalisme au cours d'une fugue, Jesse est placé dans une famille d'accueil qui désire l'adopter. Il doit nettoyer ses graffiti au centre aquatique et y fait la rencontre de Willy qui devient peu à peu son meilleur ami. Mais puisque l'orque ne coopère pas au spectacle qu'on attend de lui, il manque de se faire tuer sur ordre du peu scrupuleux propriétaire des lieux. Jesse et ses nouveaux amis décident de l'aider à regagner la mer et la liberté.

Réalisateur : Wincer Simon

Wincer Simon Scénariste : A. Walker Keith, Blechman Corey

A. Walker Keith, Blechman Corey Auteur : A. Walker Keith

A. Walker Keith Acteur/Actrice : Richter Jason James, Petty Lori, Atkinson Jayne, Schellenberg August, Ironside Michael